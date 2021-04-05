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Читинец украл более 400 тысяч и спустил их в космопарке

Читинец украл более 400 тысяч и спустил их в космопарке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вор потратил деньги за три дня

С карты 39-летнего жителя Читы украли 416 тысяч рублей. Мужчина заподозрил родственника, который накануне приходил в гости.

Сотрудники полиции проверили подозреваемого по месту жительства, однако он отсутствовал. Позже он был задержан, парень признался в краже.

Выяснилось, что три дня молодой человек тратил украденные деньги. Он посещал компьютерные клубы и космопарк. Когда деньги кончились, он вернулся домой.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

За кражу, совершённую с банковской карты, предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
кража
 
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