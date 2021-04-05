Читинец украл более 400 тысяч и спустил их в космопарке

Вор потратил деньги за три дня



С карты 39-летнего жителя Читы украли 416 тысяч рублей. Мужчина заподозрил родственника, который накануне приходил в гости.



Сотрудники полиции проверили подозреваемого по месту жительства, однако он отсутствовал. Позже он был задержан, парень признался в краже.



Выяснилось, что три дня молодой человек тратил украденные деньги. Он посещал компьютерные клубы и космопарк. Когда деньги кончились, он вернулся домой.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводится расследование.



За кражу, совершённую с банковской карты, предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

