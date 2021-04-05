Лгунья предстала перед судом
Центральный районный суд Читы рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Бурятии, совравшей об изнасиловании, которого не было.
В октябре 2020 года женщина распивала спиртное в читинской гостинице в компании мужчин. С одним из них она поссорилась. В отместку женщина позвонила в полицию и заявила, что этот мужчина пытался её изнасиловать.
- Проведённая по данному факту органами внутренних дел и Следственного комитета России проверка не подтвердила доводы заявительницы о совершении в отношении неё преступления, - сообщила в прокуратуре Забайкальского края.
Теперь уже на лгунью возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершении преступления.
В ходе предварительного следствия женщина признала свою вину, принесла потерпевшему извинения и сделала добровольное пожертвование в благотворительный фонд. В связи с этим, следователь заявил перед судом ходатайство о прекращении уголовного дела.
Суд удовлетворил ходатайство. Женщина отделалась судебным штрафом в размере 10 тысяч рублей.
Жительница Бурятии обвинила приятеля в изнасиловании после ссоры
Происшествия, Фото:
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