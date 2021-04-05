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В Бурятии почтили память милиционера, застреленного преступником

В Бурятии почтили память милиционера, застреленного преступником
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
При задержании преступник открыл огонь из автомата

В батальоне вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии прошел День памяти младшего сержанта милиции Батора Чимитдоржиевича Анандаева, погибшего при задержании вооружённого преступника.

Ночью 3 апреля 2000 года группе задержания вневедомственной охраны по радиостанции передали сообщение о том, что в торговом киоске в посёлке Сокол мужчина, вооружённый ножом, угрожает продавцу. На место происшествия незамедлительно выехал наряд, возглавляемый младшим сержантом Анандаевым.

Преступник при задержании открыл огонь из автомата.

Так как задержание происходило в жилом массиве, Батор Анандаев, рискуя собственной жизнью, старался до последнего не открывать ответную стрельбу и задержать преступника. Но один из выстрелов преступника оказался смертельным, и младший сержант Батор Анандаев скончался на месте.

За самоотверженность, мужество и отвагу в борьбе с преступностью, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного долга, Батор Анандаев указом президента РФ награждён орденом Мужества (посмертно).

Личный состав почтил память товарища, погибшего при исполнении служебного долга, минутой молчания.

Батор Анандаев родился 8 июня 1974 года в селе Урдо-Ага Агинского района Читинской области. Поступил на службу 27 августа 1998 года милиционером группы задержания полка милиции управления вневедомственной охраны при МВД по Бурятии. Похоронен на родине в селе Урдо-Ага.



милиция Росгвардия
 
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