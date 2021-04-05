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В Братске «КамАЗ» сбил дорожных рабочих, одного насмерть

В Братске «КамАЗ» сбил дорожных рабочих, одного насмерть
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Рабочий погиб во время уборки снега

3 апреля в Падунском районе города Братск погиб дорожный рабочий, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Предварительно установлено, что водитель грузовика «КамАЗ» дорожной службы, двигаясь по федеральной автодороге А 331 Вилюй со стороны Центральной части Братска в сторону жилого района Энергетик, съехал с проезжей части. Грузовик врезался в ограждение и двух дорожных рабочих, которые в этот момент убирали снег у опоры электроосвещения.

В результате автоаварии один из них - 20-летний местный житель – от полученных травм скончался на месте до приезда скорой. Другой 19-летний молодой человек, с травмами различной степени тяжести госпитализирован.


Для установления всех обстоятельств произошедшего, полиция разыскивает свидетелей и очевидцев. Граждан, имеющих запись видеорегистратора момента наезда, просят позвонить в дежурную часть межмуниципального управления МВД России «Братское» по телефонам: 8(3953) 49-54-64, 02 (102 с любого сотового оператора) или обратиться в следственный отдел по адресу: г. Братск, проезд Индустриальный 9 А.

смерть ДТП
 
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