В Иркутской области группа «чёрных лесорубов» отправилась в колонию

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Суд изменил условный срок на лишение свободы



В Иркутском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба на решение о мере наказания участникам преступной группы «чёрных лесорубов». Изучив доводы следствия и стороны обвинения, суд изменил условный срок на лишение свободы, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Группу «чёрных лесорубов» задержали в марте 2018 года полицейские и сотрудники УФСБ. Бригада лесорубов из числа 12 местных жителей незаконно рубила лес под видом легальной заготовки древесины. Лидер группы - 34-летний ранее судимый житель села Олонки, при непосредственном участии бригадиров организовал незаконную вырубку деревьев деловых пород на территории Качугского, Осинского и Боханского районов.



Ущерб лесному фонду, по оценке специалистов, составил 3,2 млн. рублей.



Суд вынес приговор, согласно которому восемь наиболее активных участников преступной группы лишены свободы на срок от 2,5 до 4,5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ещё четверо соучастников приговорены к условным срокам.





