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В Улан-Удэ произошёл грабёж на глазах полицейских

В Улан-Удэ произошёл грабёж на глазах полицейских
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Стычка произошла между посетителями бара

4 апреля в полицию Улан-Удэ обратились люди, ставшие очевидцами конфликта возле увеселительного заведения. Сотрудники патрульно-постовой службы направились по указанному адресу, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Неподалеку от караоке-бара полицейские заметили двух мужчин, один из которых преследовал другого. Догнав оппонента, он выхватил из его рук телефон. Грабёж произошёл прямо на глазах полицейских. Так что они задержали нападавшего и доставили его в отдел внутренних дел.

По предварительной информации, участники инцидента в разных компаниях отдыхали в караоке-баре. Из-за незначительного повода в заведении между ними произошла стычка, которая на улице окончилась грабежом.

Подозреваемому 26 лет. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления, пять лет отбывал наказание в исправительном учреждении. Трудится на производственном предприятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».


грабеж
 
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