Мужчина не удержался от кражи, когда шёл мимо
2 апреля в Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 60-летний житель Джидинского района. Мужчина рассказал, что приехал город по делам и уже собирался в обратную дорогу, когда заметил, что с кузова его грузовика пропал отбойный молоток. Упакованный в коробку инструмент исчез, пока водитель находился в магазине автозапчастей на улице Кабанская. Ущерб составил 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
На следующий день подозреваемый был задержан полицейскими, украденное изъято. Вором оказался 30-летний житель села Сотниково. Проходя мимо грузового автомобиля, он заметил инструмент и совершил его кражу.
Мужчина не судим. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец украл из грузовика отбойный молоток
Происшествия, Фото:
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