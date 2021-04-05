Запрещённые вещи спрятали в сырье для туалетной бумаги
Сотрудники исправительной колонии №2 в Ангарске пресекли попытку передачи телефонов и спирта, сообщили в ГУФСИН по Иркутской области.
В сырье для производства туалетной бумаги обнаружили 13 мобильных телефонов, спутниковый телефон и радиостанцию, бутылки со спиртосодержащей жидкостью объёмом 64,6 литра и сухие дрожжи. Незаконная передача предназначалась осуждённым.
На территории исправительной колонии № 2 действует цех коммерческого предприятия по производству туалетной бумаги, где проходят трудовую адаптацию осуждённые. По информации сотрудников оперативного отдела, через цех в колонию планировалось доставить запрещённые предметы. Сотрудники организовали тщательный досмотр ввозимого сырья и обнаружили в одном из рулонов бумаги схрон.
Предназначавшиеся осуждённым средства связи, алкоголь и дрожжи изъяты. Сотрудникам предстоит установить личности организаторов доставки.
За 2020 год в отношении 14 правонарушителей, пытавшихся доставить запрещённые предметы в колонии Иркутской области, суды вынесли решения о привлечении к административной ответственности на общую сумму штрафов 43 тысячи рублей.
В ангарскую колонию пытались ввезти мобильники, спутниковый телефон и спирт
Происшествия, Фото:
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