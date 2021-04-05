Пожар произошёл в Сотниково
4 апреля в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии пожарные выезжали на возгорание сарая. Пожар произошёл из-за того, что на постройку перекинулся огонь с травы.
- В результате возгорания полностью сгорел сарай на площади 16 кв. м, а также трава на площади 20 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожий пожар произошёл 31 марта в пригородном селе Поселье. Минивэн Mitsubishi Delica сгорел в результате пала травы.
В Бурятии огонь с травы перекинулся на постройку
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