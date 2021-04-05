В Бурятии из горящего гаража спасли машину

Пожар произошёл в Северомуйске



Вечером 4 апреля в посёлке Северомуйск Муйского района Бурятии загорелся гараж.



- На момент прибытия пожарных гараж горел изнутри. Пожарные эвакуировали из гаража автомобиль УАЗ. Возгорание было оперативно потушено. В результате пожара обгорела стена гаража на площади 5 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Предположительной причиной пожара названонарушение правил использования печи в гараже.



Также поздним вечером 4 апреля в селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии загорелся жилой дом. Огонь уничтожил крышу на площади 7 кв. м.



Возгорание произошло из-за неправильного устройства дымохода дома.

