Пожар произошёл в Северомуйске
Вечером 4 апреля в посёлке Северомуйск Муйского района Бурятии загорелся гараж.
- На момент прибытия пожарных гараж горел изнутри. Пожарные эвакуировали из гаража автомобиль УАЗ. Возгорание было оперативно потушено. В результате пожара обгорела стена гаража на площади 5 кв. м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предположительной причиной пожара названонарушение правил использования печи в гараже.
Также поздним вечером 4 апреля в селе Новоильинск Заиграевского района Бурятии загорелся жилой дом. Огонь уничтожил крышу на площади 7 кв. м.
Возгорание произошло из-за неправильного устройства дымохода дома.
В Бурятии из горящего гаража спасли машину
Происшествия, Фото:
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