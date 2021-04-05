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В Иркутской области произошла первая в сезоне авария с мотоциклистом

В Иркутской области произошла первая в сезоне авария с мотоциклистом
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель мотоцикла не имел прав и был пьян

Первая в новом мотосезоне авария с участием мотоциклиста произошла в воскресенье в Иркутской области. 4 апреля в городе Нижнеудинск 44-летний мужчина, управляя мотоциклом «Ирбис» в состоянии опьянения, врезался в маршрутный автобус, который следовал на автостоянку без пассажиров.

В результате столкновения мотоциклист получил рвано-ушибленные раны руки. Сейчас он находится в больнице, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Как выяснили инспекторы ГИБДД, виновник инцидента не имел водительских прав, полиса ОСАГО, а сам мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. В отношении гражданина составлено пять протоколов об административных правонарушениях. Мотоцикл изъят и помещён на специализированную стоянку.

Кроме этого, полицейские проинформировали о произошедшем организацию, где работает мужчина, указав на недопущение подобных фактов впредь.

За четыре года в Иркутской области погибло порядка 100 мотоциклистов либо их пассажиров, свыше 1000 получили различные травмы. В прошлом году зарегистрировано 244 аварии с мотоциклистами. В 80% случаев они являлись виновниками произошедшего.

Чаще всего ДТП происходят в Иркутске и Иркутском районе, а также в Чунском и Тулунском районах.


ДТП мотоциклисты
 
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