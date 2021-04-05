В Иркутской области произошла первая в сезоне авария с мотоциклистом

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель мотоцикла не имел прав и был пьян



Первая в новом мотосезоне авария с участием мотоциклиста произошла в воскресенье в Иркутской области. 4 апреля в городе Нижнеудинск 44-летний мужчина, управляя мотоциклом «Ирбис» в состоянии опьянения, врезался в маршрутный автобус, который следовал на автостоянку без пассажиров.



В результате столкновения мотоциклист получил рвано-ушибленные раны руки. Сейчас он находится в больнице, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



Как выяснили инспекторы ГИБДД, виновник инцидента не имел водительских прав, полиса ОСАГО, а сам мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. В отношении гражданина составлено пять протоколов об административных правонарушениях. Мотоцикл изъят и помещён на специализированную стоянку.



Кроме этого, полицейские проинформировали о произошедшем организацию, где работает мужчина, указав на недопущение подобных фактов впредь.



За четыре года в Иркутской области погибло порядка 100 мотоциклистов либо их пассажиров, свыше 1000 получили различные травмы. В прошлом году зарегистрировано 244 аварии с мотоциклистами. В 80% случаев они являлись виновниками произошедшего.



Чаще всего ДТП происходят в Иркутске и Иркутском районе, а также в Чунском и Тулунском районах.





