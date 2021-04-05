В Забайкалье маршрутка столкнулась с поездом

Причиной ДТП стало нарушение водителем микроавтобуса правил дорожного движения



В Забайкальском крае 4 апреля в 11 вечера на железнодорожном переезде станции Черновская произошло столкновение микроавтобуса с поездом.



Водитель маршрутного автобуса, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на путь при запрещающих сигналах переездной сигнализации перед приближающимся почтово-багажным поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.



В результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

