Причиной ДТП стало нарушение водителем микроавтобуса правил дорожного движения
В Забайкальском крае 4 апреля в 11 вечера на железнодорожном переезде станции Черновская произошло столкновение микроавтобуса с поездом.
Водитель маршрутного автобуса, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на путь при запрещающих сигналах переездной сигнализации перед приближающимся почтово-багажным поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
В результате происшествия пострадал водитель микроавтобуса. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.
В Забайкалье маршрутка столкнулась с поездом
Происшествия, Фото:
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