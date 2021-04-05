В Иркутске сгорели пять автомобилей

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Возгорание случилось сегодня рано утром



Сегодня около пяти часов утра произошёл пожар в гаражном кооперативе №7 в Иркутске на улице Розы Люксембург.



На момент прибытия пожарных горели два бокса, а также кровля ещё четырёх боксов. Внутри находилась грузовая и легковая техника.



В 7:10 пожар локализован на площади 200 квадратных метров. Огонь уничтожил пять автомобилей.



Пострадавших нет.



На месте продолжают работу пять единиц техники и 16 пожарных, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

