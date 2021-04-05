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В Иркутске сгорели пять автомобилей

В Иркутске сгорели пять автомобилей
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Возгорание случилось сегодня рано утром

Сегодня около пяти часов утра произошёл пожар в гаражном кооперативе №7 в Иркутске на улице Розы Люксембург.

На момент прибытия пожарных горели два бокса, а также кровля ещё четырёх боксов. Внутри находилась грузовая и легковая техника.

В 7:10 пожар локализован на площади 200 квадратных метров. Огонь уничтожил пять автомобилей.

Пострадавших нет.

На месте продолжают работу пять единиц техники и 16 пожарных, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
пожар автомобили
 
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