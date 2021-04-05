Возгорание случилось сегодня рано утром
Сегодня около пяти часов утра произошёл пожар в гаражном кооперативе №7 в Иркутске на улице Розы Люксембург.
На момент прибытия пожарных горели два бокса, а также кровля ещё четырёх боксов. Внутри находилась грузовая и легковая техника.
В 7:10 пожар локализован на площади 200 квадратных метров. Огонь уничтожил пять автомобилей.
Пострадавших нет.
На месте продолжают работу пять единиц техники и 16 пожарных, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутске сгорели пять автомобилей
Происшествия, Фото:
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