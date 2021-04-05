Ущерб составил 180 тысяч
Двое жителей Северо-Байкальского района Бурятии выловили 52 штуки байкальского омуля, запрещённого к добыче. Мужчин поймали, а недавно в Северобайкальский городской суд направлено два иска о взыскании с них имущественного ущерба. Ущерб составил более 180 тысяч рублей.
- Данный ущерб причинён в результате вылова запрещёнными орудиями лова 52 экземпляров рыбы. Ранее приговорами судов граждане признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
52 омуля обернулись для двух жителей Бурятии уголовными делами
Происшествия, Фото:
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