52 омуля обернулись для двух жителей Бурятии уголовными делами

Ущерб составил 180 тысяч



Двое жителей Северо-Байкальского района Бурятии выловили 52 штуки байкальского омуля, запрещённого к добыче. Мужчин поймали, а недавно в Северобайкальский городской суд направлено два иска о взыскании с них имущественного ущерба. Ущерб составил более 180 тысяч рублей.



- Данный ущерб причинён в результате вылова запрещёнными орудиями лова 52 экземпляров рыбы. Ранее приговорами судов граждане признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

