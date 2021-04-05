Пропавший житель Бурятии найден мёртвым

Полиция устанавливает картину произошедшего



Пропавшего 34-летнего жителя Бурятии нашли мёртвым, сообщается в группе «Бичура-инфо. 24/7».



Мужчина 22-23 марта находился у отца в селе Шаралдай, после уехал в Мухоршибирь. Он собирался идти в больницу, но туда так и не пришёл. В последний раз на связь выходил 23 марта, когда разговаривал с друзьями.



Вчера стало известно, что поиски завершены - пропавший мужчина найден мёртвым.



- Обстоятельства случившегося устанавливаются полицией, - отмечает «Бичура-инфо».

