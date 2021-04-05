 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 апреля

04 апреля

Популярное

Пропавший житель Бурятии найден мёртвым

Пропавший житель Бурятии найден мёртвым
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Полиция устанавливает картину произошедшего

Пропавшего 34-летнего жителя Бурятии нашли мёртвым, сообщается в группе «Бичура-инфо. 24/7».

Мужчина 22-23 марта находился у отца в селе Шаралдай, после уехал в Мухоршибирь. Он собирался идти в больницу, но туда так и не пришёл. В последний раз на связь выходил 23 марта, когда разговаривал с друзьями.

Вчера стало известно, что поиски завершены - пропавший мужчина найден мёртвым.

- Обстоятельства случившегося устанавливаются полицией, - отмечает «Бичура-инфо».
пропавшие без вести смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии стащил банковские карты и выкинул их
Житель Бурятии стащил банковские карты и выкинул их
Происшествия, 05.04.2021
Подозреваемого в краже денег задержали росгвардейцы
В Улан-Удэ 19-летний водитель насмерть сбил пешехода
В Улан-Удэ 19-летний водитель насмерть сбил пешехода
Происшествия, 05.04.2021
Очередное смертельное ДТП произошло на «зебре»
В Бурятии нашли изгрызенный собаками труп
В Бурятии нашли изгрызенный собаками труп
Происшествия, 05.04.2021
Четыре собаки бегали в огороде погибшей женщины
В столкновении фур в Бурятии погибли местный житель и самарец
В столкновении фур в Бурятии погибли местный житель и самарец
Происшествия, 05.04.2021
Стали известны подробности страшного ДТП на федеральной трассе
В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина
В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина
Происшествия, 04.04.2021
Он госпитализирован в БСМП с ожогами
Пьяный житель Бурятии украл из машины два кошелька
Пьяный житель Бурятии украл из машины два кошелька
Происшествия, 04.04.2021
В кошельках он обнаружил 9 тысяч рублей и 42 доллара

В пригороде Улан-Удэ упал парапланерист
В пригороде Улан-Удэ упал парапланерист
Происшествия, 04.04.2021
Мужчина был госпитализирован в больницу
В Бурятии зарегистрирован первый лесной пожар
В Бурятии зарегистрирован первый лесной пожар
Происшествия, 04.04.2021
На тушении работали 7 человек, было задействовано 3 единицы техники
В Улан-Удэ насмерть сбили женщину
В Улан-Удэ насмерть сбили женщину
Происшествия, 03.04.2021
Пешеход переходила дорогу не по «зебре» (фото 18+)
В Бурятии подожгли бесхозный сарай
В Бурятии подожгли бесхозный сарай
Происшествия, 03.04.2021
 Зимой здесь был ещё один пожар 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^