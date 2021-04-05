Один из пожаров сейчас дотушивают
В Тункинском национальном парке вчера, 4 апреля, обнаружили два лесных пожара. Они возникли из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Общая площадь лесных пожаров – 17 га, 5 из которых на площади, покрытой лесами. В тушении задействовано 15 сотрудников лесной охраны и пять единиц лесопожарной техники.
На утро 5 апреля один лесной пожар ликвидирован. Второй локализован, продолжаются работы по его дотушиванию.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером в субботу, 3 апреля, в Бурятии был зарегистрирован первый в этом сезоне лесной пожар.
Сообщить о лесных пожарах можно по телефону горячей линии лесной охраны – 8 (3013) 20-44-44.
В Бурятии загорелись леса Тункинского нацпарка
Происшествия, Фото:
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