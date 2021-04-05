Подозреваемого в краже денег задержали росгвардейцы
В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии компания распивала спиртные напитки. Хозяин дома, воспользовавшись моментом, стащил из кошелька гостьи 12 тысяч рублей и банковские карты.
После ухода гостей мужчина продолжил с друзьями застолье. На украденные деньги он несколько раз покупал алкоголь и продукты. Банковские карты выкинул, так как не смог воспользоваться ими без пин-кода.
На следующий день женщина обнаружила пропажу и сразу же обратилась в полицию. Полицейские установили личности гостей и подозреваемого.
По ориентировке сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого на улице и доставили в отдел.
Задержанный 36-летний местный житель признался в краже. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Житель Бурятии стащил банковские карты и выкинул их
Происшествия, Фото:
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