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Житель Бурятии стащил банковские карты и выкинул их

Житель Бурятии стащил банковские карты и выкинул их
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Подозреваемого в краже денег задержали росгвардейцы

В посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии компания распивала спиртные напитки. Хозяин дома, воспользовавшись моментом, стащил из кошелька гостьи 12 тысяч рублей и банковские карты.

После ухода гостей мужчина продолжил с друзьями застолье. На украденные деньги он несколько раз покупал алкоголь и продукты. Банковские карты выкинул, так как не смог воспользоваться ими без пин-кода.

На следующий день женщина обнаружила пропажу и сразу же обратилась в полицию. Полицейские установили личности гостей и подозреваемого.

По ориентировке сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого на улице и доставили в отдел.

Задержанный 36-летний местный житель признался в краже. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
кража Росгвардия
 
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