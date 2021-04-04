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На участке трассы «Байкал» ввели реверсивное движение

На участке трассы «Байкал» ввели реверсивное движение
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Причиной является авария

На участке трассы Р-258 «Байкал» Иркутcк - Улан-Удэ - Чита в Кабанском районе введено реверсивное движение.

- 4 апреля с 16:00 на 255 км автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита движение транспортных средств осуществляется в реверсивном режиме. Причина: ДТП. Движение регулируют сотрудники ГИБДД и представители подрядной организации, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Об открытии движения по двум полосам будет сообщено дополнительно.

При возникновении ЧС на трассе Р-258 «Байкал» необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.

Как сообщал «Байкал-Daily», на трассе в Кабанском районе столкнулись две фуры. По предварительным данным, оба водителя погибли. 
авария движение
 
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