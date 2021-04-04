Он госпитализирован в БСМП с ожогами
Вчера в 15:11 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в многоэтажном доме по улице Геологической. Уже через 7 минут на месте происшествия работали пожарные.
На момент прибытия первого подразделения был обнаружен очаг в квартире на четвёртом этаже. На балконе находился мужчина. Для его спасения звену газодымозащитной службы потребовался автоколенчатый подъёмник.
Также в ходе разведки помещений личным составом пожарно-спасательной части №1 была организована эвакуация жильцов. По лестничному маршу было эвакуировано 20 человек.
В 15:35 пожар был полностью ликвидирован. 49-летний спасённый мужчина был госпитализирован в БСМП с ожогами.
- В результате пожара выгорела гостиная на площади 18 кв.м., повреждены: спальная комната, кладовая, кухня и прихожая на общей площади 22 кв.м. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём, - рассказал заместитель начальника ОНДПР по г. Улан-Удэ Алексей Леонов.
Всего к тушению привлекались 22 человека и 8 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В кошельках он обнаружил 9 тысяч рублей и 42 доллара
Мужчина был госпитализирован в больницу
Возбуждено уголовное дело
На тушении работали 7 человек, было задействовано 3 единицы техники
Инцидент случился сегодня вечером
Пожар случился вчера вечером
Пешеход переходила дорогу не по «зебре» (фото 18+)
Зимой здесь был ещё один пожар
Пожар случился ночью
Площадь пожара составила 10 гектаров
По некоторой информации, мужчину избили за то, что он поднял руку на свою жену
Хозяину агрессивной собаки придётся заплатить за укусы
Семейная драма обернулась угрозами взрыва и эвакуацией людей
Мальчик увидел подозрительного мужчину по дороге в школу
Ребёнок не стал ждать бабушку из автобуса и сам начал переходить дорогу