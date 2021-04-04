В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС России по Бурятии

Он госпитализирован в БСМП с ожогами



Вчера в 15:11 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в многоэтажном доме по улице Геологической. Уже через 7 минут на месте происшествия работали пожарные.



На момент прибытия первого подразделения был обнаружен очаг в квартире на четвёртом этаже. На балконе находился мужчина. Для его спасения звену газодымозащитной службы потребовался автоколенчатый подъёмник.



Также в ходе разведки помещений личным составом пожарно-спасательной части №1 была организована эвакуация жильцов. По лестничному маршу было эвакуировано 20 человек.



В 15:35 пожар был полностью ликвидирован. 49-летний спасённый мужчина был госпитализирован в БСМП с ожогами.



- В результате пожара выгорела гостиная на площади 18 кв.м., повреждены: спальная комната, кладовая, кухня и прихожая на общей площади 22 кв.м. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём, - рассказал заместитель начальника ОНДПР по г. Улан-Удэ Алексей Леонов.



Всего к тушению привлекались 22 человека и 8 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

