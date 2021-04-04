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Пьяный житель Бурятии украл из машины два кошелька

Пьяный житель Бурятии украл из машины два кошелька
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В кошельках он обнаружил 9 тысяч рублей и 42 доллара

Пьяный житель Бурятии украл из бардачка незапертой машины два кошелька, в которых находились 9000 рублей и 42 доллара. Также он позже украл у женщины телефон стоимостью 12 тысяч рублей.

На суде мужчина вину признал в полном объёме, раскаялся в содеянном.

24 февраля 2021 года суд постановил обвинительный приговор, которым житель Бурятии признан виновным в кражах. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года с возложением дополнительных обязанностей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, сообщили в Хоринском районном суде. 
кража
 
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