Возбуждено уголовное дело
Молодой человек украл из магазина куртку, джемпер, футболку и носки. Общий ущерб составил около 10 тысяч рублей.
Позже был задержан 16-летний улан-удэнец, у которого обнаружена и изъята одежда. Подросток ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и состоит на профилактическом учёте.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ подросток украл из магазина одежду
Происшествия, Фото:
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