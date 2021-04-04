В Улан-Удэ подросток украл из магазина одежду

Возбуждено уголовное дело



Молодой человек украл из магазина куртку, джемпер, футболку и носки. Общий ущерб составил около 10 тысяч рублей.



Позже был задержан 16-летний улан-удэнец, у которого обнаружена и изъята одежда. Подросток ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и состоит на профилактическом учёте.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

