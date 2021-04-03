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В центре Улан-Удэ оцепляли территорию возле магазина

В центре Улан-Удэ оцепляли территорию возле магазина
Происшествия,  Фото:Росгвардия Бурятии
Инцидент случился сегодня вечером

Сегодня вечером поступило сообщение о том, что возле входа в магазин в Советском районе Улан-Удэ обнаружены две сумки.

Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории.

- Взрывотехниками ОМОН в ходе осмотра было установлено, что в сумках находятся носимые вещи. Найденные сумки опасности не представляют, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 25 марта оцепляли площадь Советов из-за подозрительной коробки. Как выяснилось, в ней находилась обувь.


Росгвардия угроза взрыва
 
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