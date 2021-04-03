Инцидент случился сегодня вечером
Сегодня вечером поступило сообщение о том, что возле входа в магазин в Советском районе Улан-Удэ обнаружены две сумки.
Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории.
- Взрывотехниками ОМОН в ходе осмотра было установлено, что в сумках находятся носимые вещи. Найденные сумки опасности не представляют, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 марта оцепляли площадь Советов из-за подозрительной коробки. Как выяснилось, в ней находилась обувь.
В центре Улан-Удэ оцепляли территорию возле магазина
Происшествия, Фото:
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