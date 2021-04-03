В Бурятии из-за детской шалости сгорел сарай

Пожар случился вчера вечером
2 апреля посёлке Нижнеангарск загорелась баня. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. Огнеборцы потушили возгорание.
В результате пожара баня выгорела изнутри, потолочные перекрытия частично прогорели на площади 12 квадратных метров. Предположительно, пожар произошёл из-за й короткого замыкания электропроводки бани.
Вечером 2 апреля в селе Сагана Закаменского района загорелся сарай. На момент прибытия пожарных сарай был полностью охвачен пламенем, он сгорел полностью.
Пожар произошёл из-за детской шалости с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера сгорел сарай
в пригороде Улан-Удэ. Пожар на территории этого бесхозного дома уже был прошлой зимой.
Пешеход переходила дорогу не по «зебре» (фото 18+)
Зимой здесь был ещё один пожар
Пожар случился ночью
Площадь пожара составила 10 гектаров
По некоторой информации, мужчину избили за то, что он поднял руку на свою жену
Хозяину агрессивной собаки придётся заплатить за укусы
Семейная драма обернулась угрозами взрыва и эвакуацией людей
Мальчик увидел подозрительного мужчину по дороге в школу
Ребёнок не стал ждать бабушку из автобуса и сам начал переходить дорогу
Пенсионерка надеялась получить компенсацию за лекарства
Пожар произошёл из-за перекала печи
Семья успела выбраться из огня
Преступление было совершено летом 2020 года
Браконьер использовал охотничьих собак
Женщины познакомились с вахтовиками на вокзале