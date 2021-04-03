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В Бурятии из-за детской шалости сгорел сарай

В Бурятии из-за детской шалости сгорел сарай
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар случился вчера вечером

2 апреля посёлке Нижнеангарск загорелась баня. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. Огнеборцы потушили возгорание.

В результате пожара баня выгорела изнутри, потолочные перекрытия частично прогорели на площади 12 квадратных метров. Предположительно, пожар произошёл из-за й короткого замыкания электропроводки бани.

Вечером 2 апреля в селе Сагана Закаменского района загорелся сарай. На момент прибытия пожарных сарай был полностью охвачен пламенем, он сгорел полностью.
 
Пожар произошёл из-за детской шалости с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера сгорел сарай в пригороде Улан-Удэ. Пожар на территории этого бесхозного дома уже был прошлой зимой.

пожар
 
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