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В Бурятии подожгли бесхозный сарай

В Бурятии подожгли бесхозный сарай
Происшествия,  Фото:РА ГО и ЧС
Зимой здесь был ещё один пожар

Вечером 2 апреля в улусе Хойто-Бэе Иволгинского района Бурятии произошёл пожар.

На момент прибытия пожарных было обнаружено, что горит дощатый сарай площадью 16 квадратных метров, вблизи бревенчатого дома, на расстоянии 1 метр.

В результате пожара сарай выгорел полностью, частично обуглилась западная часть стены и крыша дома на общей площади 31 квадратный метр.

Предположительно, причиной пожара стал поджог. Зимой прошлого года внутри этого же дома горел матрац, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар
 
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