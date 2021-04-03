В Бурятии подожгли бесхозный сарай

Происшествия, Фото: РА ГО и ЧС

Зимой здесь был ещё один пожар



Вечером 2 апреля в улусе Хойто-Бэе Иволгинского района Бурятии произошёл пожар.



На момент прибытия пожарных было обнаружено, что горит дощатый сарай площадью 16 квадратных метров, вблизи бревенчатого дома, на расстоянии 1 метр.



В результате пожара сарай выгорел полностью, частично обуглилась западная часть стены и крыша дома на общей площади 31 квадратный метр.



Предположительно, причиной пожара стал поджог. Зимой прошлого года внутри этого же дома горел матрац, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

