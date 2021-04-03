В Иркутской области на пожаре пострадали три человека

Пожар случился ночью
Сегодня в начале третьего часа ночи в городе Ангарске в 86 микрорайоне произошёл пожар в доме.
На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны горела колясочная на первом этаже с выходом в коридор, в подъезде наблюдалось сильное задымление. Самостоятельно эвакуировались 28 человек, пожарными были спасены 48 человек, из них 12 детей, также по механическим лестница из окон и с балконов квартир спасены 18 человек, из них 5 детей.
В результате пожара пострадали три человека. Пожар ликвидирован в 2:19 на площади 30 квадратных метров. Причина пожара устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Пожар случился ночью
Площадь пожара составила 10 гектаров
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