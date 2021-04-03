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В Бурятии глава села устроил пожар

В Бурятии глава села устроил пожар
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Площадь пожара составила 10 гектаров

В этом году в Бурятии уже зарегистрировано 44 случая поджога сухой травы. Общая площадь, пройдённая огнём, составляет более 100 гектаров. К административной ответственности привлечено пять человек виновных в сжигании травы.

Травяные палы распространяются стремительно и на большие расстояния. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час и может привести к серьёзным, даже трагическим последствиям. Часто на глазах владельцев земельных участков пожар перекидывается на дачные заборы, а затем и дома.

Так, 26 марта на телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании сухой травы в Заиграевском районе с угрозой перехода на населённый пункт. В ходе расследования обстоятельств пожара, установлено, что глава сельского поселения производил отжиги сухой растительности с нарушением правил пожарной безопасности, в ходе которых огонь вышел из-под контроля. Площадь пожара составила около 10 гектаров. Должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Аналогичная ситуация произошла 1 апреля в Кабанском районе. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения производил отжиг сухой травы на земельном участке с нарушением правил пожарной безопасности. Неконтролируемый отжиг спровоцировал угрозу перехода огня на жилые дома. Огнеборцам удалось своевременно ликвидировать пожар. Мужчина привлечён к административной ответственности.

Сотрудники ГУ МЧС по Бурятии призывают быть осторожными и соблюдать требования пожарной безопасности.
пожар
 
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