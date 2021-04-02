В Улан-Удэ сторожевая собака укусила пристава

Хозяину агрессивной собаки придётся заплатить за укусы
В Улан-Удэ хозяин собаки, покусавшей судебного приставы, заплатит свыше 60 тысяч рублей.
Инцидент произошёл в июле 2019 года. Утром судебный пристав по службе приехал на площадку рядом с гаражными боксами на улице Моховая. Он искал мужчину, которого должен был принудительно доставить в суд.
На пристава набросилась сторожевая собака и покусала его.
Из-за травм был оформлен листок нетрудоспособности. На основании него Фонд социального страхования выплатил пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве – свыше 60 тысяч рублей.
Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ обратился в суд с требованием взыскать с владельца собаки в пользу Фонда социального страхования сумму причинённого материального ущерба.
Районный суд признал иск обоснованным и удовлетворил требования.
Однако хозяин агрессивной собаки подал апелляционную жалобу. Он заявил, что судебные приставы прибыли на автомобиле без опознавательных знаков, были в гражданской форме одежды и зашли на частную территорию, куда закрыт вход посторонним лицам.
Судебная коллегия оставила решение суда без изменения, усмотрев вину собственника собаки. Коллегия ссылалась на то, что владелец домашнего животного не обеспечил условия содержания своей собаки, при которых бы исключалось причинение вреда другим лицам.
Вольер, в котором находилась собака, на момент происшествия не был закрыт. Кроме того, цепь была слишком длинной, так что собака смогла наброситься на пристава.
Суд апелляционной инстанции отклонил довод жалобы о том, что проход на частный земельный участок запрещён, поскольку на территории оказывались услуги по техническому обслуживанию машин, а разыскиваемый мужчина занимал один из гаражных боксов под СТО. Более того, территория не была закрыта для въезда посторонних лиц.
Доводы о том, что приставы находились при исполнении служебных обязанностей в гражданской форме и прибыли на автомобиле без знаков отличия суд отклонил, как бездоказательные.
Судебная коллегия обратила внимание на то, что мужчина, ссылаясь на незаконность действий судебных приставов, не обжаловал в установленном порядке их действия.
В Улан-Удэ сторожевая собака укусила пристава
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