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Улан-удэнца, угрожавшего взорвать жену и дом, не выпустили

Улан-удэнца, угрожавшего взорвать жену и дом, не выпустили
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Семейная драма обернулась угрозами взрыва и эвакуацией людей

Житель Улан-Удэ, угрожавший взорвать многоквартирный дом, пытался обжаловать своё нахождение под арестом. Однако из-под стражи его не выпустили.

Инцидент произошёл в январе 2021 года. Мужчина натворил дел после того, как поругался с супругой. Он пришёл в ярость, угрожал её убить, а также отнял у неё 50 тысяч рублей и повредил её автомобиль.

Также он позвонил на телефон 112 и заявил о готовящемся взрыве. Он угрожал взорвать жену и жилой дом в посёлке Энергетик, демонстрируя при этом некое «взрывное устройство». Позже выяснится, что это был муляж.

Как сообщал «Байкал-Daily», жильцы дома были эвакуированы. Переговоры с мужчиной проводил начальником территориального органа полиции. Мужчина сдался и был доставлен в полицию для разбирательства.

Сейчас он-прежнему находится под стражей. По делу проводятся следственные и процессуальные действия, назначены взрыво-технические экспертизы. Суд продлил срок ареста, считая, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от предварительного следствия или суда. К тому же ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угрозы убийством.

Обвиняемый пытался обжаловать решение о продлении ареста.

- Он обвиняется в преступлениях в период условного осуждения за совершение другого преступления – угрозу убийством. Доводы апелляционной жалобы обвиняемого оставлены без удовлетворения, поскольку суд первой инстанции обоснованно посчитал невозможным его нахождение без изоляции от общества, - сообщили в пресс-службе Верховного суда.
угроза взрыва
 
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