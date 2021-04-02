Семейная драма обернулась угрозами взрыва и эвакуацией людей
Житель Улан-Удэ, угрожавший взорвать многоквартирный дом, пытался обжаловать своё нахождение под арестом. Однако из-под стражи его не выпустили.
Инцидент произошёл в январе 2021 года. Мужчина натворил дел после того, как поругался с супругой. Он пришёл в ярость, угрожал её убить, а также отнял у неё 50 тысяч рублей и повредил её автомобиль.
Также он позвонил на телефон 112 и заявил о готовящемся взрыве. Он угрожал взорвать жену и жилой дом в посёлке Энергетик, демонстрируя при этом некое «взрывное устройство». Позже выяснится, что это был муляж.
Как сообщал «Байкал-Daily», жильцы дома были эвакуированы. Переговоры с мужчиной проводил начальником территориального органа полиции. Мужчина сдался и был доставлен в полицию для разбирательства.
Сейчас он-прежнему находится под стражей. По делу проводятся следственные и процессуальные действия, назначены взрыво-технические экспертизы. Суд продлил срок ареста, считая, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от предварительного следствия или суда. К тому же ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угрозы убийством.
Обвиняемый пытался обжаловать решение о продлении ареста.
- Он обвиняется в преступлениях в период условного осуждения за совершение другого преступления – угрозу убийством. Доводы апелляционной жалобы обвиняемого оставлены без удовлетворения, поскольку суд первой инстанции обоснованно посчитал невозможным его нахождение без изоляции от общества, - сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Улан-удэнца, угрожавшего взорвать жену и дом, не выпустили
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Семейная драма обернулась угрозами взрыва и эвакуацией людей
Мальчик увидел подозрительного мужчину по дороге в школу
Ребёнок не стал ждать бабушку из автобуса и сам начал переходить дорогу
Пенсионерка надеялась получить компенсацию за лекарства
Пожар произошёл из-за перекала печи
Семья успела выбраться из огня
Преступление было совершено летом 2020 года
Браконьер использовал охотничьих собак
Женщины познакомились с вахтовиками на вокзале
В столкновении с иномаркой не выжили люди из отечественного автомобиля
Налётчиков искали два месяца
Молодой человек впервые пошёл в тайгу
Браконьеры предстали перед судом
Вор заглядывал во все комнаты общежития
У фигурантов дела изъяли более 70 тысяч бутылок поддельного алкоголя