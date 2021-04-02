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В Забайкалье школьник помог раскрыть кражу

В Забайкалье школьник помог раскрыть кражу
Происшествия, 
Мальчик увидел подозрительного мужчину по дороге в школу

В Забайкальском крае обокрали жительницу села Явленка. В её дом проникли неизвестные и стащили угловую шлифовальную машину и устройство, предназначенное для заряда аккумуляторных батарей. В жилище воры залезли, разбив оконное стекло на веранде, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

Сотрудники опросили возможных свидетелей и очевидцев преступления. Выяснилось, что по пути в школу семилетний мальчик обратил внимание на подозрительного человека, который в руках нёс зарядное устройство от аккумулятора.

В результате личность подозреваемого была установлена. Им оказался односельчанин потерпевшей. Он признался в краже. Выяснилось, что украденное вор поменял на спиртное.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы.

Украденное имущество изъято и возвращено законной владелице.


кража
 
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