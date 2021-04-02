В Забайкалье школьник помог раскрыть кражу

Мальчик увидел подозрительного мужчину по дороге в школу



В Забайкальском крае обокрали жительницу села Явленка. В её дом проникли неизвестные и стащили угловую шлифовальную машину и устройство, предназначенное для заряда аккумуляторных батарей. В жилище воры залезли, разбив оконное стекло на веранде, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



Сотрудники опросили возможных свидетелей и очевидцев преступления. Выяснилось, что по пути в школу семилетний мальчик обратил внимание на подозрительного человека, который в руках нёс зарядное устройство от аккумулятора.



В результате личность подозреваемого была установлена. Им оказался односельчанин потерпевшей. Он признался в краже. Выяснилось, что украденное вор поменял на спиртное.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы.



Украденное имущество изъято и возвращено законной владелице.





