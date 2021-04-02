Пенсионерка надеялась получить компенсацию за лекарства
66-летняя жительница города Усолье-Сибирское стала жертвой телефонных мошенников, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В начале марта женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительного ведомства из Москвы. Он сообщил, что фирма, у которой через Интернет усольчанка приобретала медпрепараты, закрыта, деятельность организации признана незаконной, а счета арестованы. Лжеправоохранитель заверил пенсионерку, что интересы её будет защищать адвокат, который с ней немедленно свяжется.
Через некоторое время на телефон женщины позвонил другой мужчина, который сказал, что он адвокат и тоже из Москвы. По его словам, он готов взяться за такое «беспроигрышное дело», и женщина скоро получит компенсацию порядка 10 миллионов рублей за ранее купленные медпрепараты, которые по его словам «наносили вред здоровью».
Обрадованная возможностью получить крупную сумму денег, пенсионерка принялась выполнять все указания «московского адвоката». Аферист сначала запросил деньги под видом оплаты процедуры оформления документов, затем для оплаты страховки и «машины для перевозки денег». В результате в общей сложности потерпевшая перевела мошенникам 340 тысяч рублей.
По данному факту в настоящее время полицейские проводят проверку.
Жительница Иркутской области перевела «московскому адвокату» 340 тысяч
Происшествия, Фото:
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