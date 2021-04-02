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В Бурятии сгорели три центнера сена и постройки

В Бурятии сгорели три центнера сена и постройки
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл из-за перекала печи

В ночь с 1 на 2 марта произошёл пожар в селе Баянгол Закаменского района Бурятии.

Огонь уничтожил баню, стоящее рядом зимовьё, забор и три центнера сена.

Предварительная причина пожара – перекал печи бани, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 1 апреля в селе Кокорино Иволгинского района дотла сгорел жилой дом.

Справка:

Специалисты предупреждают, что лучше протопить печь два раза в день, чем один раз, не перекаливая её. В соответствии с требованиями, расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции не должно быть меньше 50 см.


пожар
 
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