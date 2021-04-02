Преступление было совершено летом 2020 года
В Иркутской области 26-летний житель города Тулун предстанет перед судом за убийство девушки.
По версии следствия, 30 августа 2020 года молодой человек, находясь в лесу около города, причинил множественные ножевые ранения своей 28-летней знакомой. От полученных повреждений она скончалась на месте. Далее парень перевёз труп в более укромное место в лесу, а от её вещей и орудия убийства избавился, выбросив в реку.
Полицейские обнаружили тело погибшей, а после установили подозреваемого.
Уголовное дело направлено в Тулунский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в областной прокуратуре.
Жителя Иркутской области будут судить за убийство девушки
Происшествия, Фото:
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