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В Иркутской области поймали браконьера, охотящегося на косуль

В Иркутской области поймали браконьера, охотящегося на косуль
Происшествия,  Фото:министерство лесного комплекса Иркутской области
Браконьер использовал охотничьих собак

28 марта в лесу в Заларинском районе Иркутской области поймали браконьера. Мужчина с помощью двух охотничьих собак охотился на косуль. У него обнаружили нелегальное охотничье огнестрельное оружие и охотничьи лыжи.

Все материалы переданы в органы полиции для решения вопроса о привлечении нарушителя к ответственности, сообщили в областном министерстве лесного комплекса.

Сейчас в охотничьих угодьях некоторых районов Иркутской области наступил «настовый» период. В это время копытные животные становятся особенно уязвимы не только для волков, но и для браконьеров. В связи с этим уже увеличено количество рейдовых мероприятий на территории охотничьих угодий.


браконьерство дикие животные
 
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