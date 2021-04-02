Браконьер использовал охотничьих собак
28 марта в лесу в Заларинском районе Иркутской области поймали браконьера. Мужчина с помощью двух охотничьих собак охотился на косуль. У него обнаружили нелегальное охотничье огнестрельное оружие и охотничьи лыжи.
Все материалы переданы в органы полиции для решения вопроса о привлечении нарушителя к ответственности, сообщили в областном министерстве лесного комплекса.
Сейчас в охотничьих угодьях некоторых районов Иркутской области наступил «настовый» период. В это время копытные животные становятся особенно уязвимы не только для волков, но и для браконьеров. В связи с этим уже увеличено количество рейдовых мероприятий на территории охотничьих угодий.
В Иркутской области поймали браконьера, охотящегося на косуль
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Браконьер использовал охотничьих собак
Женщины познакомились с вахтовиками на вокзале
В столкновении с иномаркой не выжили люди из отечественного автомобиля
Налётчиков искали два месяца
Молодой человек впервые пошёл в тайгу
Браконьеры предстали перед судом
Вор заглядывал во все комнаты общежития
У фигурантов дела изъяли более 70 тысяч бутылок поддельного алкоголя
Один из водителей, сбивший пешехода, скрылся
Женщина шла по краю дороги
Сотрудники ГИБДД за взятки выдавали водительские удостоверения
Тело девочки нашла её мать
Пока следователи задержали мужчину на 48 часов
Школьники подрались на «стрелке» за гаражами
Информацию на сайтах признали запрещённой