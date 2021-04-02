В Иркутской области поймали браконьера, охотящегося на косуль

Происшествия, Фото: министерство лесного комплекса Иркутской области

Браконьер использовал охотничьих собак



28 марта в лесу в Заларинском районе Иркутской области поймали браконьера. Мужчина с помощью двух охотничьих собак охотился на косуль. У него обнаружили нелегальное охотничье огнестрельное оружие и охотничьи лыжи.



Все материалы переданы в органы полиции для решения вопроса о привлечении нарушителя к ответственности, сообщили в областном министерстве лесного комплекса.



Сейчас в охотничьих угодьях некоторых районов Иркутской области наступил «настовый» период. В это время копытные животные становятся особенно уязвимы не только для волков, но и для браконьеров. В связи с этим уже увеличено количество рейдовых мероприятий на территории охотничьих угодий.





