В Бурятии женщины поплатились, пойдя в гостиницу с незнакомцами

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Женщины познакомились с вахтовиками на вокзале



В городе Северобайкальск две женщины согласились пойти на свидание в гостиницу с незнакомыми мужчинами и стали жертвами преступления. Об этом происшествии рассказали в Росгвардии по Бурятии.



Женщины возвращались домой в Иркутскую область с работы вахтовым методом. На перроне железнодорожного вокзала в Северобайкальске они познакомились с двумя мужчинами из Омска, которые также возвращались с вахты. Знакомство решили продолжить в гостинице.



Во время распития спиртных напитков женщины ненадолго вышли из комнаты. Вернувшись, не обнаружили в номере новых знакомых, а вместе с ними пропали сотовые телефоны и деньги.



Женщины описали подозреваемых мужчин. Росгвардейцы начали их поиски. Вскоре поступил сигнал о конфликте посетителей и администрации в местном баре. Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили подозреваемых в краже. Мужчин задержали и передали сотрудникам полиции.



40 и 37-летние ранее неоднократно судимые граждане признались в краже. Украденные деньги и телефоны изъяты и возвращены владелицам.

