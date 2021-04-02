Женщины познакомились с вахтовиками на вокзале
В городе Северобайкальск две женщины согласились пойти на свидание в гостиницу с незнакомыми мужчинами и стали жертвами преступления. Об этом происшествии рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Женщины возвращались домой в Иркутскую область с работы вахтовым методом. На перроне железнодорожного вокзала в Северобайкальске они познакомились с двумя мужчинами из Омска, которые также возвращались с вахты. Знакомство решили продолжить в гостинице.
Во время распития спиртных напитков женщины ненадолго вышли из комнаты. Вернувшись, не обнаружили в номере новых знакомых, а вместе с ними пропали сотовые телефоны и деньги.
Женщины описали подозреваемых мужчин. Росгвардейцы начали их поиски. Вскоре поступил сигнал о конфликте посетителей и администрации в местном баре. Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили подозреваемых в краже. Мужчин задержали и передали сотрудникам полиции.
40 и 37-летние ранее неоднократно судимые граждане признались в краже. Украденные деньги и телефоны изъяты и возвращены владелицам.
В Бурятии женщины поплатились, пойдя в гостиницу с незнакомцами
Происшествия, Фото:
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