В столкновении с иномаркой не выжили люди из отечественного автомобиля
Арестован предполагаемый виновник смертельного ДТП в Братском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП произошло утром 30 марта в районе села Кобляково на автодороге Братск – Усть-Илимск. Столкнулись автомобили «Toyota Hiace» и «Лада Largus». В результате погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. Кроме того, госпитализированы ещё два пассажира – 35-летний житель Усть-Улимска и 20-летний иркутянин.
Было возбуждено уголовное дело. Суд удовлетворил ходатайство и заключил водителя иномарки под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
В Иркутской области арестовали виновника ДТП с двумя погибшими
Происшествия, Фото:
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