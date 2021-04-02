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В Иркутской области арестовали виновника ДТП с двумя погибшими

В Иркутской области арестовали виновника ДТП с двумя погибшими
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
В столкновении с иномаркой не выжили люди из отечественного автомобиля

Арестован предполагаемый виновник смертельного ДТП в Братском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП произошло утром 30 марта в районе села Кобляково на автодороге Братск – Усть-Илимск. Столкнулись автомобили «Toyota Hiace» и «Лада Largus». В результате погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля. Кроме того, госпитализированы ещё два пассажира – 35-летний житель Усть-Улимска и 20-летний иркутянин.

Было возбуждено уголовное дело. Суд удовлетворил ходатайство и заключил водителя иномарки под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
ДТП смерть арест
 
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