Налётчиков искали два месяца
В конце января в городе Тулун двое мужчин проникли в ограду частного дома одинокого 80-летнего пенсионера. Налётчики, скрывая лица под медицинскими масками, угрожали пенсионеру ножом, который взяли на кухне. Они потребовали отдать им все деньги. Заполучив девять тысяч рублей, мужчины скрылись, заперев дом на амбарный замок. Пенсионер смог через окно выбраться из здания и обратился за помощью к соседям. Соседка и позвонила в полицию, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Поиски нападавших велись два месяца. Ситуацию осложняло то, что описать внешность нападавших пенсионер не мог, а очевидцев не было.
Отрабатывая разные версии, сыщики выяснили, что напасть могли приезжие мужчины. Подозреваемых недавно нашли в Братске. Ими оказались ранее судимые 26 и 30-летние знакомые, один из которых ранее жил в Тулуне неподалеку от дома пострадавшего и знал, что пожилой мужчина одинок.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия». Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В Иркутской области двое мужчин с ножом напали на старика в его доме
Происшествия, Фото:
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