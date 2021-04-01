Иркутянин украл ноутбук у спящей студентки

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вор заглядывал во все комнаты общежития



На днях в полицию Иркутска с заявлением о краже обратилась 18-летняя студентка, имеющая инвалидность. Она рассказала, что из комнаты в общежитии у неё украли ноутбук.



Прибывшие на место происшествия полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Камера запечатлела вора. На кадрах видно, как неизвестный заходит в здание, проходит по коридору и заглядывает в комнаты.



В одной из комнат в тот момент находилась девушка. Она девушка спала и не предполагала, что кто-то проник в помещение.



Сыщики установили личность вора и доставили мужчину в отдел полиции. Им оказался 48-летний, нигде не работающий многократно ранее судимый местный житель.



Ноутбук полицейские обнаружили и изъяли в скупке товаров.



Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.







