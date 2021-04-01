Вор заглядывал во все комнаты общежития
На днях в полицию Иркутска с заявлением о краже обратилась 18-летняя студентка, имеющая инвалидность. Она рассказала, что из комнаты в общежитии у неё украли ноутбук.
Прибывшие на место происшествия полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев произошедшего, а также изучили записи с камер видеонаблюдения. Камера запечатлела вора. На кадрах видно, как неизвестный заходит в здание, проходит по коридору и заглядывает в комнаты.
В одной из комнат в тот момент находилась девушка. Она девушка спала и не предполагала, что кто-то проник в помещение.
Сыщики установили личность вора и доставили мужчину в отдел полиции. Им оказался 48-летний, нигде не работающий многократно ранее судимый местный житель.
Ноутбук полицейские обнаружили и изъяли в скупке товаров.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянин украл ноутбук у спящей студентки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Браконьеры предстали перед судом
Вор заглядывал во все комнаты общежития
У фигурантов дела изъяли более 70 тысяч бутылок поддельного алкоголя
Один из водителей, сбивший пешехода, скрылся
Женщина шла по краю дороги
Сотрудники ГИБДД за взятки выдавали водительские удостоверения
Тело девочки нашла её мать
Пока следователи задержали мужчину на 48 часов
Школьники подрались на «стрелке» за гаражами
Информацию на сайтах признали запрещённой
Мужчину заключили под стражу в зале суда
Воровка не успела продать телефон из-за затянувшихся пьянок
Мужчина обокрал собутыльника
Вор отправился тратить украденное из района в Улан-Удэ
Машину похитителей тушёнки блокировали росгвардейцы