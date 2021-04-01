В Бурятии трое браконьеров ослепили и убили косулю

Браконьеры предстали перед судом



В октябре 2020 года в Еравнинском районе Бурятии трое мужчин выехали на незаконную охоту на диких животных. Они ослепили в лесу косулю и выстрелили в беззащитное и парализованное животное.



Браконьеров, убивших косулю, нашли. У одного из них изъяли самозарядный карабин конструкции Симонова калибра 7,62 мм, а также патроны.



Ущерб охотничьим ресурсам был оценён в 120 тысяч рублей.



Суд признал приятелей виновными в незаконной охоте. Также мужчина из их компании признан виновным в незаконном хранении, перевозке огнестрельного оружия, незаконном приобретении, хранении боеприпасов.



При вынесении решения суд учёл, что жители республики вину признали, ранее не судимы, ущерб возместили добровольно в полном объёме.



- Подсудимые приговорены к 3 годам лишения свободы условно, а хранивший оружие и патроны мужчины - к 3 годам 4 месяцам лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе Еравнинского райсуда.

