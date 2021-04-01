Один из водителей, сбивший пешехода, скрылся
Накануне, 31 марта в Бурятии произошло два наезда на пешеходов, оба в Заиграевском районе.
В селе Старая Курба на улице Центральная 46-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета» сбил 38-летнего мужчину. Это произошло около пяти часов утра.
- Водитель с места скрылся ДТП скрылся, но позже был задержан, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Ещё один наезд произошёл около трёх часов дня в селе Горхон. 26-летний водитель фронтального погрузчика сбил 38-летнего пешехода. При этом у водителя нет права управления данным транспортным средством.
Оба пешехода были в состоянии алкогольного опьянения.
- С травмами они госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 марта в Кяхтинском районе опрокинулся автомобиль, которым управлял 20-летний парень. Пострадали пять человек.
В Бурятии сбили двух пьяных пешеходов
Происшествия, Фото:
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