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В Бурятии сбили двух пьяных пешеходов

В Бурятии сбили двух пьяных пешеходов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из водителей, сбивший пешехода, скрылся

Накануне, 31 марта в Бурятии произошло два наезда на пешеходов, оба в Заиграевском районе.

В селе Старая Курба на улице Центральная 46-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета» сбил 38-летнего мужчину. Это произошло около пяти часов утра.

- Водитель с места скрылся ДТП скрылся, но позже был задержан, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Ещё один наезд произошёл около трёх часов дня в селе Горхон. 26-летний водитель фронтального погрузчика сбил 38-летнего пешехода. При этом у водителя нет права управления данным транспортным средством.

Оба пешехода были в состоянии алкогольного опьянения.

- С травмами они госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили в Госавтоинспекции.

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 марта в Кяхтинском районе опрокинулся автомобиль, которым управлял 20-летний парень. Пострадали пять человек.
ДТП алкогольное опьянение
 
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