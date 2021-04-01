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В Бурятии раскрыли взяточников из ГИБДД

В Бурятии раскрыли взяточников из ГИБДД
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сотрудники ГИБДД за взятки выдавали водительские удостоверения

В Бурятии возбудили уголовные дела на двух сотрудников подразделений ГИБДД территориальных отделов внутренних дел и одного сотрудника управления ГИБДД МВД. Они обвиняются в получении взяток. Также их знакомый обвиняется в посредничестве во взяточничестве, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, в 2019-2020 годах эти сотрудники Госавтоинспекции получили взятки от граждан, после чего без проведения квалификационных экзаменов оформили и выдали им водительские удостоверения.

- В одном случае взятка получена через посредника, в другом – лично полицейским. На данный момент возбуждены уголовные дела по двум эпизодам получения взяток, однако имеются материалы о других противоправных действий, связанных со взяточничеством. По ним также будут приняты правовые решения, - пояснили в следственном управлении.

Данные преступления выявили сотрудники собственной безопасности МВД вместе с представителями управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения. Следователи устанавливают полную картину преступлений.


ГИБДД взятка
 
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