В Бурятии раскрыли взяточников из ГИБДД

Сотрудники ГИБДД за взятки выдавали водительские удостоверения



В Бурятии возбудили уголовные дела на двух сотрудников подразделений ГИБДД территориальных отделов внутренних дел и одного сотрудника управления ГИБДД МВД. Они обвиняются в получении взяток. Также их знакомый обвиняется в посредничестве во взяточничестве, сообщили в СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, в 2019-2020 годах эти сотрудники Госавтоинспекции получили взятки от граждан, после чего без проведения квалификационных экзаменов оформили и выдали им водительские удостоверения.



- В одном случае взятка получена через посредника, в другом – лично полицейским. На данный момент возбуждены уголовные дела по двум эпизодам получения взяток, однако имеются материалы о других противоправных действий, связанных со взяточничеством. По ним также будут приняты правовые решения, - пояснили в следственном управлении.



Данные преступления выявили сотрудники собственной безопасности МВД вместе с представителями управления экономической безопасности и противодействия коррупции.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения. Следователи устанавливают полную картину преступлений.





