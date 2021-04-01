В Забайкалье девочка погибла, поскользнувшись в ванной

Тело девочки нашла её мать



30 марта в посёлке Шерловая Гора в Забайкальском крае погибла 10-летняя девочка. Её тело в ванне с водой обнаружила мать.



Возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности».



- По сообщению о гибели малолетней девочки следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия. Следователи детально осмотрели квартиру, тщательно фиксируя все имеющиеся следы. С участием судебного медика следователи осмотрели тело девочки. Для установления причины смерти назначена судебная медицинская экспертиза. Допрошена мать девочки, жильцы соседних квартир. Никаких признаков насильственной смерти или других факторов, указывающих на криминальный характер инцидента, следователи не обнаружили, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



По имеющимся данным, девочка погибла в результате несчастного случая. Наполнив ванну водой, она поскользнулась и ударилась головой о край ванны. Потеряв сознание, девочка упала в воду и захлебнулась. По мнению следователей, случившееся стало возможным по неосторожности взрослых, оставивших дома малолетнюю девочку без присмотра.



- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в следственном управлении.

