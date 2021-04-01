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Забайкалец подозревается в насилии над 5-летней дочерью

Забайкалец подозревается в насилии над 5-летней дочерью
Происшествия, 
Пока следователи задержали мужчину на 48 часов

В Забайкальском крае 32-летнего мужчину задержали по подозрению в сексуальном насилии над пятилетней дочерью.

По версии следствия, в ночь на 31 марта в посёлке Забайкальск пьяный мужчина надругался над маленькой дочерью. Матери девочки в этот момент не было дома.

На следующий день девочка рассказало о случившемся маме. Она заявила о преступлении в правоохранительные органы.

Мужчина из родного посёлка сбежал. На попутках он добрался до Читы, где сам пришёл в полицию. Следователи задержали его на 48 часов. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, готовятся документы для избрания в его отношении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённых с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

- Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования находится на контроле руководителя регионального следственного управления Юрия Русанова, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
сексуальное насилие
 
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