Жителю Бурятии за удар ножом дали четыре года

Мужчину заключили под стражу в зале суда



Житель Баргузинского района Бурятии, пырнувший мужчину ножом, признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.



Всё произошло после того, как двое мужчин поссорились. Они устроили потасовку. На следующий день один из мужчин и причинил другому ножевое ранение.



В судебном заседании сельчанин согласился с тем, что он действительно нанёс ножевое ранение потерпевшему. Также суду заявил, что действовал в рамках необходимой обороны.



Суд приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сельчанина заключили под стражу в зале судебного заседания.



- Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.

