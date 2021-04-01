Мужчину заключили под стражу в зале суда
Житель Баргузинского района Бурятии, пырнувший мужчину ножом, признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.
Всё произошло после того, как двое мужчин поссорились. Они устроили потасовку. На следующий день один из мужчин и причинил другому ножевое ранение.
В судебном заседании сельчанин согласился с тем, что он действительно нанёс ножевое ранение потерпевшему. Также суду заявил, что действовал в рамках необходимой обороны.
Суд приговорил мужчину к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сельчанина заключили под стражу в зале судебного заседания.
- Приговор в законную силу не вступил, - сообщает пресс-служба Баргузинского районного суда.
Жителю Бурятии за удар ножом дали четыре года
Происшествия, Фото:
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