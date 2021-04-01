В Бурятии пьяная женщина села в чужую машину и стащила телефон

Воровка не успела продать телефон из-за затянувшихся пьянок



В Кижингинском районе оперативники за кражу задержали 54-летнюю местную жительницу, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



Пьяная женщина украла сотовый телефон, оставленный хозяином в микрогрузовике. Женщина села в машину, так как дверь была приоткрыта. Увидев на приборной панели мобильный, забрала его. Водитель в тот момент помогал её соседке разгружать привезённые им дрова.



Телефон она планировала продать, но в силу своего затянувшегося нетрезвого состояния этого не сделала.



Ранее женщина была судима за кражи, грабёж и преступления против личности. Постоянного источника дохода не имеет.



Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело.





