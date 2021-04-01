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В Бурятии пьяная женщина села в чужую машину и стащила телефон

В Бурятии пьяная женщина села в чужую машину и стащила телефон
Происшествия, 
Воровка не успела продать телефон из-за затянувшихся пьянок

В Кижингинском районе оперативники за кражу задержали 54-летнюю местную жительницу, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

Пьяная женщина украла сотовый телефон, оставленный хозяином в микрогрузовике. Женщина села в машину, так как дверь была приоткрыта. Увидев на приборной панели мобильный, забрала его. Водитель в тот момент помогал её соседке разгружать привезённые им дрова.

Телефон она планировала продать, но в силу своего затянувшегося нетрезвого состояния этого не сделала.

Ранее женщина была судима за кражи, грабёж и преступления против личности. Постоянного источника дохода не имеет.

Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело.


кража
 
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