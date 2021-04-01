Воровка не успела продать телефон из-за затянувшихся пьянок
В Кижингинском районе оперативники за кражу задержали 54-летнюю местную жительницу, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Пьяная женщина украла сотовый телефон, оставленный хозяином в микрогрузовике. Женщина села в машину, так как дверь была приоткрыта. Увидев на приборной панели мобильный, забрала его. Водитель в тот момент помогал её соседке разгружать привезённые им дрова.
Телефон она планировала продать, но в силу своего затянувшегося нетрезвого состояния этого не сделала.
Ранее женщина была судима за кражи, грабёж и преступления против личности. Постоянного источника дохода не имеет.
Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело.
В Бурятии пьяная женщина села в чужую машину и стащила телефон
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Информацию на сайтах признали запрещённой
Мужчину заключили под стражу в зале суда
Воровка не успела продать телефон из-за затянувшихся пьянок
Мужчина обокрал собутыльника
Вор отправился тратить украденное из района в Улан-Удэ
Машину похитителей тушёнки блокировали росгвардейцы
Уголовная ответственность грозит 16-летнему парню
Молодого человека несколько раз ударили ножом
Дом сгорел дотла
Огонь с травы перекинулся на машину и забор
Возгорание тушили 17 пожарных
За контрабанду леса задержан гражданин Китая
Всего произошло более 600 возгораний
Добычей грабителя стали не только рубли, но и доллары
Происшествия, 31.03.2021
Один из виновников аварии вину не признавал