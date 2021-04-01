Житель Бурятии украл телефон на замену своего кнопочного

Мужчина обокрал собутыльника



2 марта в полицию Джидинского района Бурятии поступило заявление о краже от 51-летнего сельчанина. Он рассказал, что 9 февраля из его дома пропал сотовый телефон, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



При каких обстоятельствах исчез мобильник, мужчина не помнил, поскольку в этот день дома распивал спиртное. Отсутствие гаджета он обнаружил утром следующего дня и решил сам разыскать его. Однако поиски результата не дали. Приятели утверждали, что не видели его телефона, и тогда сельчанин обратился в полицию. Ущерб был оценён в 27 тысяч рублей.



Сотрудники полиции поймали вора. Им оказался 37-летний товарищ потерпевшего, с которым он выпивал в день кражи.



Мужчина признался, что под действием спиртного забрал из кухни стоявшее на зарядке мобильное устройство, после чего вынул и выбросил сим-карту. Телефон, по его словам, он планировал использовать вместо своего кнопочного.



Ранее мужчина не судим. Телефон изъят полицейскими. Возбуждено уголовное дело.





