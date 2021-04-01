В Бурятии кассир украл 80 тысяч из магазина

Вор отправился тратить украденное в Улан-Удэ



25-летний житель посёлка Селенгинск обвиняется в краже денег из магазина самообслуживания, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Поздним вечером 16 марта перед окончанием рабочего дня продавец-кассир украл из кассы выручку в размере 80 тысяч рублей и поспешно покинул помещение. Кражу обнаружил отлучившийся на несколько минут второй работник магазина. Его догадки о причастности коллеги подтвердила запись с камеры видеонаблюдения.



Сотрудники уголовного розыска спустя некоторое время задержали подозреваемого. Установлено, что после кражи он скрылся от правоохранительных органов в Улан-Удэ, где начал тратить деньги на развлечения.



Мужчина ранее был неоднократно судим за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья. В настоящее время он также привлекается к уголовной ответственности за кражи, в частности, электропроводов (по двум эпизодам противоправной деятельности) и сотового телефона у приятеля.



В содеянном подозреваемый признался. Возбуждено уголовное дело.





