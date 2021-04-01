В Улан-Удэ грабители убежали с 11 банками тушёнки

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Машину похитителей тушёнки блокировали росгвардейцы



Росгвардейцы получили сигнал из супермаркета по улице Пушкина в Улан-Удэ. Работники магазина пояснили, что двое молодых людей зашли в магазин, быстро закинули в рюкзак 11 банок тушёнки и выбежали.



Кассир побежала за ними, но молодые люди сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.



Росгвардейцы просмотрели записи с наружных камер видеонаблюдения, установили марку автомобиля и передали ориентировку всем наружным нарядам. Одна из групп задержания обнаружила автомобиль и подозреваемых на улице Гагарина и заблокировала транспорт.



На заднем сидении автомобиля лежали украденные банки.



Задержаны ранее судимые 24 и 22-летние улан-удэнцы. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.





