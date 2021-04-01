Машину похитителей тушёнки блокировали росгвардейцы
Росгвардейцы получили сигнал из супермаркета по улице Пушкина в Улан-Удэ. Работники магазина пояснили, что двое молодых людей зашли в магазин, быстро закинули в рюкзак 11 банок тушёнки и выбежали.
Кассир побежала за ними, но молодые люди сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.
Росгвардейцы просмотрели записи с наружных камер видеонаблюдения, установили марку автомобиля и передали ориентировку всем наружным нарядам. Одна из групп задержания обнаружила автомобиль и подозреваемых на улице Гагарина и заблокировала транспорт.
На заднем сидении автомобиля лежали украденные банки.
Задержаны ранее судимые 24 и 22-летние улан-удэнцы. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ грабители убежали с 11 банками тушёнки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Уголовная ответственность грозит 16-летнему парню
Молодого человека несколько раз ударили ножом
Дом сгорел дотла
Нападавший нанёс потерпевшему не менее 24 ударов ножом
Возгорание тушили 17 пожарных
За контрабанду леса задержан гражданин Китая
Всего произошло более 600 возгораний
Добычей грабителя стали не только рубли, но и доллары
Один из виновников аварии вину не признавал
Взрывотехники проверились девять объектов образования
Пациент, которого в больницу доставила скорая, напрасно ждал помощи
В конфликте с побоями разбирается полиция
В столице Бурятии вновь увеличилось количество «заминированных» учреждений
Инцидент произошёл в подъезде
Женщина поверила, что никому не надо рассказывать о звонках афериста