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Подросток потратил деньги с найденной на берегу Байкала карты

Подросток потратил деньги с найденной на берегу Байкала карты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Уголовная ответственность грозит 16-летнему парню

16-летний житель города Слюдянка Иркутской области обвиняется в покушении на кражу с банковского счёта.

В сентябре 2020 года сестра юноши нашла банковскую карту на берегу озера Байкал в черте Слюдянки. Карту она отдала своему брату. Подросток, обнаружив, что картой можно платить бесконтактно, начал тратить деньги. Он расплачивался чужой картой в различных магазинах, причинив значительный ущерб.

По горячим следам вор был установлен и задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время уголовное дело направлено в Слюдянский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
кража Байкал
 
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