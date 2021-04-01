Подросток потратил деньги с найденной на берегу Байкала карты

Уголовная ответственность грозит 16-летнему парню



16-летний житель города Слюдянка Иркутской области обвиняется в покушении на кражу с банковского счёта.



В сентябре 2020 года сестра юноши нашла банковскую карту на берегу озера Байкал в черте Слюдянки. Карту она отдала своему брату. Подросток, обнаружив, что картой можно платить бесконтактно, начал тратить деньги. Он расплачивался чужой картой в различных магазинах, причинив значительный ущерб.



По горячим следам вор был установлен и задержан сотрудниками полиции.



В настоящее время уголовное дело направлено в Слюдянский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

