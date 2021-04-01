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В Чите возле кафе нашли тело убитого парня

В Чите возле кафе нашли тело убитого парня
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Молодого человека несколько раз ударили ножом

Ранним утром 1 апреля в Чите на улице недалеко от кафе нашли тело молодого человека. Сообщение об этом в правоохранительные органы поступило около шести часов утра, сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.

Сейчас следователи вместе с сотрудниками полиции осматривают место происшествия. Личность погибшего установлена, это 23-летний житель Читы. На его теле имеются ножевые ранения.

Следователи устанавливают свидетелей и очевидцев преступления. Допрашиваются владелец и персонал кафе. Изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения.

По окончании осмотра следователи направят тело на судебную медицинскую экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».


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