В Чите возле кафе нашли тело убитого парня

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Молодого человека несколько раз ударили ножом



Ранним утром 1 апреля в Чите на улице недалеко от кафе нашли тело молодого человека. Сообщение об этом в правоохранительные органы поступило около шести часов утра, сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.



Сейчас следователи вместе с сотрудниками полиции осматривают место происшествия. Личность погибшего установлена, это 23-летний житель Читы. На его теле имеются ножевые ранения.



Следователи устанавливают свидетелей и очевидцев преступления. Допрашиваются владелец и персонал кафе. Изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения.



По окончании осмотра следователи направят тело на судебную медицинскую экспертизу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».





