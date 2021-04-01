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Контрабандист вывез из Бурятии в Китай лес на 5 млн рублей

Контрабандист вывез из Бурятии в Китай лес на 5 млн рублей
Происшествия, 
За контрабанду леса задержан гражданин Китая

Гражданин Китая задержан в Бурятии по подозрению в контрабанде пиломатериалов из сосны кедровой на общую сумму свыше пяти миллионов рублей.

По версии следствия, летом 2020 года он организовал вывоз крупной партии лесопродукции из Бурятии, используя подложные документы.

Также следователи выяснили, что иностранец действовал вместе с работником коммерческой организации, занимающейся торговлей леса за границу.

Иностранца арестовали. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
контрабанда
 
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